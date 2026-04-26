Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
«Мне не нравится слово «кризис». Челестини — о последних матчах ЦСКА в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о результатах армейцев в последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне не нравится слово «кризис». У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Сыграть вничью с «Крыльями Советов» — не самый хороший результат. Но сегодня «Локомотив», к примеру, тоже им проиграл. Соответственно, не так легко выиграть у «Крыльев». А в прошлом туре «Динамо» проиграло «Рубину». Так что против казанцев нелегко играть, очки сложно даются абсолютно всем. У нас были трудности, но сейчас мы их решили и пытаемся выходить из сложившегося положения», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

ЦСКА не может победить в четырёх матчах подряд в РПЛ. Армейцы проиграли «Сочи» (0:1), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0).

После 27 туров чемпионата России ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.

