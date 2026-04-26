Главная Футбол Новости

Полузащитник «Баварии» Мусиала: замечательно, что мы не потеряли стремления к победе

Полузащитник «Баварии» Мусиала: замечательно, что мы не потеряли стремления к победе
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о победе над «Майнцем» (4:3) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Кор – 15'     2:0 Небель – 29'     3:0 Бекер – 45+2'     3:1 Джексон – 53'     3:2 Олисе – 73'     3:3 Мусиала – 80'     3:4 Кейн – 83'    

«Это просто замечательно, что мы не потеряли стремления к победе, несмотря на досрочное чемпионство. Мы могли легко проиграть со счётом 0:3 и продолжить в том же духе, но тот факт, что у нас всё ещё есть желание переломить ход игры, отпраздновать победу так, будто от неё зависит судьба титула, — это прекрасное чувство. Нам нужен такой настрой в ближайшие недели, чтобы одержать ещё больше побед», — приводит слова Мусиалы официальный сайт мюнхенского клуба.

«Майнц» с 34 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 82 очками возглавляет турнирную таблицу, ранее эта команда досрочно выиграла чемпионат Германии.

Материалы по теме
Нападающий «Баварии» Кейн: мы отыгрались со счёта 0:3 и показали свой характер
