Полузащитник «Баварии» Мусиала: замечательно, что мы не потеряли стремления к победе

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о победе над «Майнцем» (4:3) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
«Это просто замечательно, что мы не потеряли стремления к победе, несмотря на досрочное чемпионство. Мы могли легко проиграть со счётом 0:3 и продолжить в том же духе, но тот факт, что у нас всё ещё есть желание переломить ход игры, отпраздновать победу так, будто от неё зависит судьба титула, — это прекрасное чувство. Нам нужен такой настрой в ближайшие недели, чтобы одержать ещё больше побед», — приводит слова Мусиалы официальный сайт мюнхенского клуба.
«Майнц» с 34 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 82 очками возглавляет турнирную таблицу, ранее эта команда досрочно выиграла чемпионат Германии.
- 26 апреля 2026
- 25 апреля 2026
