Челестини оценил игру Дмитрия Баринова в матче ЦСКА с «Рубином» в 27-м туре РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру полузащитника своей команды Дмитрия Баринова в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с казанским «Рубином» (0:0).

«Он провёл такой же матч, как и вся команда. Играл, выкладывался. В каждой встрече я вижу, как Дмитрий отдаётся и как предан команде. Мы на него рассчитываем в любой ситуации», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.