Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Анже», где Сафонов отыграл «на ноль»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Анже» (3:0). Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

«Приятное чувство. Мы снова увеличили отрыв. Мы опережаем на шесть очков, а до конца сезона осталось четыре матча. Думаю, команда очень хорошо начала игру, действительно сплотилась. Мы выполнили свою задачу, и это очень позитивно для нас.

Когда добиваешься такого результата, это лучший способ подготовиться к полуфиналу Лиги чемпионов. Это важно для уверенности каждого игрока, а также для команды и болельщиков. Мы готовы. Завтра у нас будет первая тренировка перед этим полуфиналом», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Анже» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 34 очка после 31 игры.