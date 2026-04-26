Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Сафонов обошёл Шевалье по числу «сухих» матчей за «ПСЖ» в этом сезоне, проведя меньше игр

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в матче 31-го тура французской Лиги 1, в котором его команда разгромила «Анже» со счётом 3:0, и обошёл тем самым французского голкипера, конкурента по позиции, Люка Шевалье по числу «сухих» матчей в текущем сезоне.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Анже
Окончен
0 : 3
ПСЖ
0:1 Ин – 7'     0:2 Маюлу – 39'     0:3 Бералдо – 52'    
Удаления: нет / Рамуш – 74'

Всего в нынешнем сезоне 27-летний российский вратарь принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». За это время Сафонов пропустил 20 голов. Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Французский голкипер не выходил в составе клуба с конца января.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

