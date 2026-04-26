Сафонов обошёл Шевалье по числу «сухих» матчей за «ПСЖ» в этом сезоне, проведя меньше игр

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в матче 31-го тура французской Лиги 1, в котором его команда разгромила «Анже» со счётом 3:0, и обошёл тем самым французского голкипера, конкурента по позиции, Люка Шевалье по числу «сухих» матчей в текущем сезоне.
Всего в нынешнем сезоне 27-летний российский вратарь принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». За это время Сафонов пропустил 20 голов. Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Французский голкипер не выходил в составе клуба с конца января.
Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
- 26 апреля 2026
-
05:51
-
05:43
-
04:59
-
04:52
-
04:44
-
04:38
-
04:24
-
04:02
-
03:44
-
03:22
-
03:17
-
03:04
-
02:42
-
02:20
-
02:15
-
01:54
-
01:14
-
00:53
-
00:44
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:29
-
00:20
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 25 апреля 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:46
-
23:41
-
23:23
-
23:07
-
22:59
-
22:53