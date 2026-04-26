Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
«У него не так много работы». Эммануэль Пети — о конкуренции Сафонова и Шевалье

Комментарии

Бывший французский футболист Эммануэль Пети призвал предоставить игровое время голкиперу «ПСЖ» Люка Шевалье, который проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.

«Я думаю, что в какой-то момент нужно дать людям ещё один шанс. Для вратаря крайне важны психологическая свежесть и концентрация. Я бы поставил его в состав. Этому парню нужно дать ещё одну возможность. Представьте, если Матвей Сафонов получит травму в матче с «Баварией», что тогда делать? Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Вратари травмируются часто. Сафонов — один из тех игроков, кто получает серьёзную нагрузку. У Сафонова не так много работы, особенно в Лиге 1. Но я стараюсь поставить себя на место тренера и думаю: «Если что-то случится с Сафоновым в игре с «Баварией», что делать? Выпускать Шевалье, который не играл 17-18 матчей?» Проблема «ПСЖ» в том, что команда довольно рано вылетела из Кубка Франции и лишилась возможности проводить ротацию. Так где тогда ротировать состав — на тренировках?» — приводит слова Пети Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и 11 раз отыграл «на ноль».

