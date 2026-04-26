Тренер «Локомотива» после поражения рассказал, удивила ли его игра «Крыльев Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, удивила ли его игра «Крыльев Советов» (0:2) в матче 27-го тура чемпионата России.

— Насколько для вас стало неожиданностью, что «Крылья Советов» вышли играть в три центральных защитника? Потом по ходу игры два раза меняли схему. Создавали этим дополнительные проблемы?

— Мы подсказали группе игроков, на что надо обратить внимание при перестроениях. Глобально тактическая схема или её изменение по ходу матча неожиданностей не принесло. Ребята знают, как действовать при двух центральных защитниках, против тройки, достаточно неплохо с этим справлялись. Часто наши необоснованные потери приводили к контратакам соперника. Они неплохо выбегали. Возможно, в первом тайме без такой явной остроты, был один момент, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.