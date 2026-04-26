Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» после поражения рассказал, удивила ли его игра «Крыльев Советов»

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, удивила ли его игра «Крыльев Советов» (0:2) в матче 27-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    

Насколько для вас стало неожиданностью, что «Крылья Советов» вышли играть в три центральных защитника? Потом по ходу игры два раза меняли схему. Создавали этим дополнительные проблемы?
— Мы подсказали группе игроков, на что надо обратить внимание при перестроениях. Глобально тактическая схема или её изменение по ходу матча неожиданностей не принесло. Ребята знают, как действовать при двух центральных защитниках, против тройки, достаточно неплохо с этим справлялись. Часто наши необоснованные потери приводили к контратакам соперника. Они неплохо выбегали. Возможно, в первом тайме без такой явной остроты, был один момент, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android