COPE рассказал о непростых взаимоотношениях между Мбаппе и Арбелоа в «Реале»

Издание COPE рассказало о непростых взаимоотношениях между главным тренером «Реала» Альваро Арбелоа и форвардом Килианом Мбаппе.

По данным источника, взаимопонимание между Альваро Арбелоа и Килианом Мбаппе уже не такое, каким оно было, например, с Хаби Алонсо. Также отмечается, что между тренером и нападающим существует дистанция.

Ранее сообщалось, что Мбаппе лайкнул публикацию, в которой был представлен коллаж с изображением Моуринью в 2012 году с игроками «Реала» Криштиану Роналду и Месутом Озилом, а также с Мбаппе и Ардой Гюлером в 2026 году.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и шесть результативных передач.