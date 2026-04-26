Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глава судейской коллегии Серии А объявил об уходе из-за расследования прокуратуры Милана

Комментарии

Глава судейской коллегии Серии А Джанлука Рокки объявил о своём уходе с поста после начала расследования прокуратуры Милана. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Рокки сообщил о самоотстранении, которое вступает в силу немедленно. Отмечается, что этот шаг согласован с Итальянской ассоциацией арбитров и продиктован необходимостью обеспечить бесперебойную работу судейского корпуса в условиях следствия.

«В связи с происходящим и в интересах судейского корпуса я принял решение о немедленном самоотстранении. Это непростой шаг, но он даст возможность спокойно пройти судебному разбирательству, по завершении которого я рассчитываю доказать свою невиновность», — говорится в заявлении Рокки.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Рокки подозревается в мошенничестве и возможных манипуляциях с назначением арбитров, которые могли приносить выгоду «Интеру».

