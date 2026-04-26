ЦСКА показал раздевалку команды после четвёртого матча подряд без побед в РПЛ

ЦСКА показал раздевалку команды после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

Отметим, что безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате России составляет четыре матча. Ранее команда Фабио Челестини проиграла «Сочи» (0:1), а также сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (1:1).

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Зенитом». Матч состоится 2 мая. «Рубин», в свою очередь, в тот же день сыграет с «Балтикой».