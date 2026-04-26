«Впервые такое вижу». Тренер «ПСЖ» — об удалении Гонсалу Рамуша в матче с «Анже»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал удаление нападающего Гонсалу Рамуша в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Анже» (0:3). Рамуш получил вторую жёлтую карточку на 74-й минуте и покинул поле.

— Единственный минус — это удаление Гонсалу Рамуша?

— Это скорее эпизод. Впервые вижу, чтобы нападающего удалили без намерения нарушить правила, — приводит слова Энрике L'Équipe.

После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Анже» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 34 очка после 31 игры.

В следующем матче чемпионата «Анже» на выезде сыграет с «Осером» (3 мая), а «ПСЖ» на день раньше в домашней игре встретится с «Лорьяном».