«Впервые такое вижу». Тренер «ПСЖ» — об удалении Гонсалу Рамуша в матче с «Анже»
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал удаление нападающего Гонсалу Рамуша в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Анже» (0:3). Рамуш получил вторую жёлтую карточку на 74-й минуте и покинул поле.
Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Анже
Окончен
0 : 3
ПСЖ
0:1 Ин – 7' 0:2 Маюлу – 39' 0:3 Бералдо – 52'
Удаления: нет / Рамуш – 74'
— Единственный минус — это удаление Гонсалу Рамуша?
— Это скорее эпизод. Впервые вижу, чтобы нападающего удалили без намерения нарушить правила, — приводит слова Энрике L'Équipe.
После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Анже» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 34 очка после 31 игры.
В следующем матче чемпионата «Анже» на выезде сыграет с «Осером» (3 мая), а «ПСЖ» на день раньше в домашней игре встретится с «Лорьяном».
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
05:51
-
05:43
-
04:59
-
04:52
-
04:44
-
04:38
-
04:24
-
04:02
-
03:44
-
03:22
-
03:17
-
03:04
-
02:42
-
02:20
-
02:15
-
01:54
-
01:14
-
00:53
-
00:44
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:29
-
00:20
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 25 апреля 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:46
-
23:41
-
23:23
-
23:07
-
22:59
-
22:53