Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гвардиола отреагировал на вопрос о возможности выиграть с «Ман Сити» внутренний требл

Гвардиола отреагировал на вопрос о возможности выиграть с «Ман Сити» внутренний требл
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что пока не думает о возможности выиграть три трофея в этом сезоне. Наставник ответил на вопрос журналиста о внутреннем требле после победы своей команды в полуфинальном матче Кубка Англии с «Саутгемптоном» (2:1).

Кубок Англии . 1/2 финала
25 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Азаз – 79'     1:1 Доку – 82'     2:1 Гонсалес – 87'    

«Требл? До этого ещё очень далеко. Только перед заключительным матчем чемпионата с «Астон Виллой» мы скажем, есть ли шанс. Сейчас до этого далеко. Сейчас важно, чтобы все футболисты могли отдохнуть три дня. Я сказал им не думать о футболе и просто отдыхать. Затем сезон возобновится — у нас будет пять матчей и финал Кубка Англии. Я бы сказал, что Премьер-лига почти упущена, мы снова на втором месте — посмотрим, чем всё закончится», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, ранее «горожане» завоевали Кубок английской лиги, победив в финале турнира «Арсенал» (2:0). С «пушкарями» коллектив из Манчестера борется за победу в АПЛ. На данный момент подопечные Гвардиолы идут на второй строчке, имея в активе 70 очков после 33 матчей. На счету «канониров» 73 очка за 34 игры. Также «Ман Сити» вышел в финал Кубка Англии, где в решающем матче сыграет либо с «Челси», либо с «Лидсом».

