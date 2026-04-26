Гвардиола отреагировал на вопрос о возможности выиграть с «Ман Сити» внутренний требл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что пока не думает о возможности выиграть три трофея в этом сезоне. Наставник ответил на вопрос журналиста о внутреннем требле после победы своей команды в полуфинальном матче Кубка Англии с «Саутгемптоном» (2:1).

«Требл? До этого ещё очень далеко. Только перед заключительным матчем чемпионата с «Астон Виллой» мы скажем, есть ли шанс. Сейчас до этого далеко. Сейчас важно, чтобы все футболисты могли отдохнуть три дня. Я сказал им не думать о футболе и просто отдыхать. Затем сезон возобновится — у нас будет пять матчей и финал Кубка Англии. Я бы сказал, что Премьер-лига почти упущена, мы снова на втором месте — посмотрим, чем всё закончится», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, ранее «горожане» завоевали Кубок английской лиги, победив в финале турнира «Арсенал» (2:0). С «пушкарями» коллектив из Манчестера борется за победу в АПЛ. На данный момент подопечные Гвардиолы идут на второй строчке, имея в активе 70 очков после 33 матчей. На счету «канониров» 73 очка за 34 игры. Также «Ман Сити» вышел в финал Кубка Англии, где в решающем матче сыграет либо с «Челси», либо с «Лидсом».