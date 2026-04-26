Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Галактионов прокомментировал дебютную игру Чевардина в старте «Локомотива»

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями о дебютной игре в стартовом составе полузащитника академии Даниила Чевардина. Футболист появился на поле в основе матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    

— Сегодня вы впервые выпустили Чевардина в старте. Как оцените его игру? Есть ли у него шансы выйти в стартовом составе в следующих матчах?
— Выход молодого игрока обусловлен тем, что у нас на этих позициях люди не совсем готовы начинать с первых минут. В том числе, мы говорим о Пиняеве. Отсутствовал дисквалифицированный Руденко. Так как Чевардин достаточно неплохо отыграл свой отрезок матча против «Зенита», мы приняли решение, что он начнёт в стартовом составе. По ходу игры планировали выход на усиление фланговых игроков. Что касается его появления в дальнейшем, всё будет зависеть от того, какая группа футболистов у нас будет в строю. Сейчас такой отрезок, конец сезона. Остаётся три важнейших матча, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Всего в текущем сезоне в активе 19-летнего Чевардина пять матчей за первую команду железнодорожников. Результативными действиями хавбек не отметился.

«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
