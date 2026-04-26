Галактионов прокомментировал дебютную игру Чевардина в старте «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями о дебютной игре в стартовом составе полузащитника академии Даниила Чевардина. Футболист появился на поле в основе матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

— Сегодня вы впервые выпустили Чевардина в старте. Как оцените его игру? Есть ли у него шансы выйти в стартовом составе в следующих матчах?

— Выход молодого игрока обусловлен тем, что у нас на этих позициях люди не совсем готовы начинать с первых минут. В том числе, мы говорим о Пиняеве. Отсутствовал дисквалифицированный Руденко. Так как Чевардин достаточно неплохо отыграл свой отрезок матча против «Зенита», мы приняли решение, что он начнёт в стартовом составе. По ходу игры планировали выход на усиление фланговых игроков. Что касается его появления в дальнейшем, всё будет зависеть от того, какая группа футболистов у нас будет в строю. Сейчас такой отрезок, конец сезона. Остаётся три важнейших матча, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Всего в текущем сезоне в активе 19-летнего Чевардина пять матчей за первую команду железнодорожников. Результативными действиями хавбек не отметился.