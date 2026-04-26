Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Нью-Инглэнд Революшн, результат матча 26 апреля 2026, счет 1:1, МЛС сезон-2026, Месси, Суарес, Де Пауль

«Интер Майами» с Месси не смог одолеть «Нью-Инглэнд Революшн» и продлить серию побед
Комментарии

В ночь с 25 на 26 апреля завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Майами на стадионе «Ну Стэдиум» и закончилась вничью со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
26 апреля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Хиль – 56'     1:1 Бертераме – 76'    

На 57-й минуте счёт в матче открыл испанский хавбек гостей Карлес Хиль. У хозяев единственный мяч забил аргентинский форвард Херман Бертераме. Звёздные игроки «цапель» Лионель Месси, Луис Суарес и Родриго Де Пауль результативными действиями в данном матче не отметился.

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию в МЛС до девяти матчей. «Нью-Инглэнд Революшн» прервал четырёхматчевую серию побед. «Цапли» занимают второе место Восточной конференции, имея в своём активе 19 очков после девяти матчей. Коллектив из Фоксборо располагается на третьей строчке Востока (16 очков).

В следующем матче «Интер Майами» встретится дома с «Орландо Сити», а «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет на своём поле с «Шарлотт». Обе встречи состоятся 3 мая.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android