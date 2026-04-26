«Арсенал» установил рекорд АПЛ по числу голов после розыгрышей угловых

«Арсенал» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:0 в матче 34-го тура английской Премьер-лиги и установил рекорд лиги по числу голов, забитых после розыгрышей угловых. Напомним, единственный гол в минувшем матче забил Эберечи Эзе на девятой минуте.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Эзе – 9'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, «Арсенал» установил рекорд АПЛ по голам с угловых за сезон. Таковых мячей теперь 17 у «канониров» в текущем сезоне. По 16 голов с угловых за один сезон забивали «Олдхэм» (1992/1993), «Вест Бромвич» (2016/2017) и «Арсенал» (2023/2024).

После этой игры «Арсенал» с 73 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 42 очками находится на 14-м месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
