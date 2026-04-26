Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Гришин раскритиковал работу Галактионова в «Локомотиве»

Гришин раскритиковал работу Галактионова в «Локомотиве»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему недоволен работой главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. В своём последнем матче «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) в 27-м туре чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    

«Мы уже третий год видим, что Галактионов плохо готовит команду к завершающей части чемпионата. Часто все валят на иностранцев, что они плохо готовят команды во время долгой зимней паузы. Но вот мы видим, что российский тренер тоже не справляется со второй частью сезона.

Я не знаю, в чем проблема, потому что у «Локомотива» выходит на поле сыгранный состав. Все те же футболисты, что и начинали сезон, за несколькими исключениями. Возможно, тут психологический момент», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.

Материалы по теме
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
