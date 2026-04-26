Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Сафонов получил третью самую низкую оценку в основе «ПСЖ» за матч с «Анже» от Sofascore

Статистический портал Sofascore выставил оценки футболистам «ПСЖ» и «Анже» за очный матч 26-го тура Лиги 1, который завершился разгромной победой парижан со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Ин – 7'     0:2 Маюлу – 39'     0:3 Бералдо – 52'    
Удаления: нет / Рамуш – 74'

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и получил оценку 6,9 — меньше в основном составе красно-синих только у полузащитника команды Фабиана Руиса, недавно восстановившегося после тяжёлой травмы, (6,8) и получившего красную карточку форварда Гонсалу Рамуша (5,7). Лучшим в составе действующих чемпионов Франции стал центральный защитник, выступавший в данной встрече на позиции опорника и отметившийся забитым мячом бразилец, Лукас Бералдо. Портал выставил ему оценку 8,8.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. Всего в нынешнем сезоне 27-летний российский вратарь принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». За это время Сафонов пропустил 20 голов.

