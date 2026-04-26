Защитник «Реала» Милитао пропустит ЧМ-2026 из-за травмы — COPE

Травма защитника Эдера Милитао из «Реала» и сборной Бразилии оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально, сообщает COPE.

Изначально ожидалось, что футболист пропустит концовку сезона и попытается восстановиться к чемпионату мира, однако теперь эти планы сорваны. По последним данным, Милитао не сможет сыграть на ЧМ-2026.

Медицинское обследование выявило повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Позже врачи обнаружили более серьёзную проблему — разрыв рубца в той же зоне, где защитник уже получал травму в декабре. Тогда он выбыл почти на четыре месяца.

Теперь бразильцу предстоит операция, после которой потребуется длительное восстановление. Ожидается, что он вернётся на поле не раньше старта сезона-2026/2027.

Для Милитао это уже четвёртая травма в текущей кампании. В сезоне-2025/2026 он пропустил 27 матчей из-за различных проблем со здоровьем.

