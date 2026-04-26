Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Лунин отреагировал на упущенную «Реалом» победу в матче с «Бетисом»

Андрей Лунин отреагировал на упущенную «Реалом» победу в матче с «Бетисом»
Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался после ничьей с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

«В этой игре мы отдали все силы, жаль, такой результат. Несмотря ни на что, мы должны двигаться дальше», — написал Лунин в соцсетях.

В текущем сезоне 27-летний вратарь провёл 11 матчей, в которых пропустил 21 мяч и пока ни разу не сохранил ворота «сухими».

Мадридцы были близки к победе, однако соперник сумел сравнять счёт уже в компенсированное время — на 90+4-й минуте.

Напомним, после 33 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.

