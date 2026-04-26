Дисквалифицированный на шесть игр Престианни раскрыл подробности конфликта с Винисиусом

Игрок «Бенфики» Джанлука Престианни, получивший шестиматчевую дисквалификацию за гомофобные высказывания в адрес звезды «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов, вспомнил подробности конфликта.

«Винисиус Жуниор говорил мне: «Давай, поиграй со мной один на один, трус». Но я ничего не отвечал. Слышал ли я, как Килиан Мбаппе обвинял меня в расизме? Да. Но называть кого-то расистом, когда он им не является, — неправильно. С самого начала матча и Винисиус, и Мбаппе что-то говорили в мой адрес, но я не реагировал. Восхищался ли я ими как игроками? Нет. Я ими не восхищаюсь. Я восхищаюсь Лионелем Месси», — приводит слова Престианни Footmercato.

Напомним, три матча дисквалификации Престианни являются условными.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса