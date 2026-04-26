Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дисквалифицированный на шесть игр Престианни раскрыл подробности конфликта с Винисиусом

Комментарии

Игрок «Бенфики» Джанлука Престианни, получивший шестиматчевую дисквалификацию за гомофобные высказывания в адрес звезды «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов, вспомнил подробности конфликта.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Винисиус Жуниор говорил мне: «Давай, поиграй со мной один на один, трус». Но я ничего не отвечал. Слышал ли я, как Килиан Мбаппе обвинял меня в расизме? Да. Но называть кого-то расистом, когда он им не является, — неправильно. С самого начала матча и Винисиус, и Мбаппе что-то говорили в мой адрес, но я не реагировал. Восхищался ли я ими как игроками? Нет. Я ими не восхищаюсь. Я восхищаюсь Лионелем Месси», — приводит слова Престианни Footmercato.

Напомним, три матча дисквалификации Престианни являются условными.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android