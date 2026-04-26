Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Италия отказалась от теоретической возможности заменить Иран на ЧМ-2026 — El Pais

Сборная Италии по футболу отказалась от идеи участия в чемпионате мира — 2026 вместо сборной Ирана, раскритиковав подобный сценарий, сообщает El Pais.

В Италии подчеркнули, что такой вариант задевает национальную гордость. На Апеннинах дали понять, что не рассматривают даже теоретическую возможность замены другой сборной.

Ранее сообщалось, что в ФИФА также оперативно отклонили эту идею. Таким образом, как со стороны Италии, так и на уровне ФИФА, вопрос был закрыт без каких-либо перспектив на реализацию.

Напомним, Иран вышел на чемпионат мира, однако существует возможность его снятия с турнира из-за геополитического конфликта с Израилем и США.

