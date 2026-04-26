Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«У него отобрали его парк развлечений». Отец Эндрика — о периоде карьеры сына в «Реале»

Отец бразильского нападающего «Лиона» Эндрика Дуглас Соуза рассказал о непростом периоде в карьере сына.

«У Эндрика есть выражение: его парк развлечений — это футбольное поле. Всё, чего он хотел, — играть в футбол. И у него отобрали его парк развлечений. Позже он снова нашёл это счастье в Лионе. Он счастлив, вся его семья счастлива», — приводит слова Дугласа Соузы ESPN.

Права на Эндрика принадлежат мадридскому «Реалу», в «Лионе» форвард находится в аренде до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 18 матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и семью результативными передачами.

