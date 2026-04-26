Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
«Когда центральный нападающий не забивает, команда лишается очков». Гасилин — о Соболеве

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о безголевой серии форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Когда центральный нападающий не забивает, команда лишается очков. Не хотелось бы, чтобы Соболев попал в психологическую яму после незабитого пенальти. В борьбе за чемпионство потерять такого футболиста — это очень серьёзно. Вдобавок видно, что Дуран тоже не готов», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Соболев не отмечается голами в течение четырёх последних матчей во всех турнирах. Последний раз нападающий забивал в игре 23-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), которая состоялась 4 апреля. Всего в нынешнем сезоне у Соболева 10 забитых мячей в 34 встречах.

