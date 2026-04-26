«Cвою задачу мы точно выполнили». Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Ньюкаслом»

«Cвою задачу мы точно выполнили». Тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Эзе – 9'    

«Я очень рад победе. Мы сделали свою работу. Нам нужно было сделать то, что зависит от нас, и мы это обсудили. Этот матч — в наших руках: то, что мы делаем и как подходим к игре. Способны ли мы его выиграть? Мы это сделали. Хотели добиться более крупного преимущества, но не получилось — однако свою задачу мы точно выполнили.

Я не ожидаю, что после 22 лет без побед всё будет как по розам и с красивой музыкой вокруг. Всё будет именно так, и мы к этому готовы», — приводит слова Артеты BBC.

После этой игры «Арсенал» с 73 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

