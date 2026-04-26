Главная Футбол Новости

«Реал» хочет назначить главным тренером Юргена Клоппа в паре с Тони Кроосом — журналист

Юрген Клопп является основным кандидатом на пост главного тренера «Реала», сообщает популярный журналист Рамон Альварес де Мун.

По информации источника, в клубе рассматривают его как приоритетный вариант благодаря его тренерскому опыту и достижениям в разных лигах. Отмечается, что возможное назначение Клоппа в связке с Тони Кроосом обсуждается внутри структуры клуба и считается одним из самых вероятных сценариев.

Главным условием возможного перехода называется личное согласие Клоппа и его готовность принять предложение.

Также сообщается, что Клопп и Кроос поддерживают хорошие отношения и живут неподалёку друг от друга на Майорке.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии

Материалы по теме
Экс-игрок «Реала» объяснил, почему Клопп не возглавит мадридский клуб
