Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
«Хорошая, качественная игра с обеих сторон». Защитник «Рубина» — о матче с ЦСКА

«Хорошая, качественная игра с обеих сторон». Защитник «Рубина» — о матче с ЦСКА
Защитник «Рубина» Егор Тесленко высказался о матче 27‑го тура МИР РПЛ с ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Было два‑три хороших момента, которые мы должны были реализовывать. Хорошая, качественная игра с обеих сторон. Атаковали, были моменты. Думаю, что матч получился зрелищным. Не смогли забить, но, думаю, зрителям игра понравилась», — сказал Егор Тесленко в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. В активе армейского клуба 45 очков и пятая строчка в турнирной таблице.

В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с калининградской «Балтикой» (2 мая).

