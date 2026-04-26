И. о. главного тренера «Челси» Макфарлейн высказался об отсутствии у него лицензии Pro

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал отсутствие тренерской лицензии Pro.

«У меня нет лицензии Pro. Это не имело значения в прошлый раз [после отставки Марески], ребята меня уважают. Мы готовы атаковать в матче с «Лидсом» и показать как можно лучшую игру», – приводит слова Макфарлейна Daily Mail.

Калум Макфарлейн назначен исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после увольнения Лиама Росеньора.

Согласно регламенту АПЛ, исполняющий обязанности тренера может руководить командой не более 12 недель.

Сегодня, 26 апреля, «Челси» сыграет с «Лидсом» в 1/2 финала Кубка Англии.

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.