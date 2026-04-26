«Челябинск» — «Урал»: онлайн-трансляция матча 31-го тура Первой лиги начнётся в 11:30

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челябинск» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступит Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе екатеринбуржцев 55 очков в 30 встречах. Отставание от зоны прямого выхода в Мир Российскую Премьер-Лигу составляет одно очко. «Челябинск» занимает 10-е место с 40 очками.