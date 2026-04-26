«Челябинск» — «Урал»: онлайн-трансляция матча 31-го тура Первой лиги начнётся в 11:30

Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Челябинск — Урал: онлайн-трансляция матча 31-го тура Первой лиги 2025/2026 начнется в 11:30

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челябинск» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступит Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Мамин – 32'     0:2 Секулич – 59'     1:2 Левин – 78'    
Удаления: нет / Селихов – 74'

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе екатеринбуржцев 55 очков в 30 встречах. Отставание от зоны прямого выхода в Мир Российскую Премьер-Лигу составляет одно очко. «Челябинск» занимает 10-е место с 40 очками.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Трагедия экс-игрока «Шинника», будущий бюджет «Урала» и трансфер «Родины». Главное в ФНЛ
