«Краснодар» — «Динамо» Мх: во сколько начало матча 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 57 очков и занимают первое место. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Мурада Мусаева победила «Спартак» со счётом 2:1, а подопечные Вадима Евсеева разделили очки с «Акроном» — 1:1.

