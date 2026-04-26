«Динамо» — «Сочи»: во сколько начало матча 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никита Новиков из Петрозаводска. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками в 26 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке в таблице.