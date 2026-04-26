Мбаппе в понедельник пройдёт обследование, чтобы узнать степень тяжести повреждения — MD

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в понедельник, 27 апреля, пройдёт медицинское обследование, чтобы узнать степень тяжести повреждения, полученного в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Мбаппе попросил о замене на 81-й минуте. Журналист Хосе Луис Санчес сообщил, что у нападающего перегрузка подколенного сухожилия левой ноги.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе провёл 28 встреч, в которых отметился 24 голами и четырьмя результативными передачами. Отметим, что француз не принимал участия в матчах «сливочных» в феврале-марте из-за проблем с коленом. За этот период 27-летний нападающий пропустил пять встреч. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.

