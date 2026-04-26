«Зенит» — «Ахмат»: во сколько начало матча 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» занимает второе место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 56 очков в 26 матчах. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет одно очко. «Ахмат» с 32 очками располагается на девятой строчке.