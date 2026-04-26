«Милан» — «Ювентус»: во сколько начало матча 34-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Милан» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Милан» занимает третье место в чемпионате Италии с 66 очками в 33 матчах, отставая от идущего вторым «Наполи» на три очка при игре в запасе. «Ювентус» располагается на третьей строчке в Серии А. У туринцев 63 набранных очка.