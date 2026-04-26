«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 40 млн за Рюэрсона из «Боруссии» Д — Конур

«Манчестер Юнайтед» всерьёз заинтересован в покупке правого защитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Рюэрсона. Планируется, что летом «красные дьяволы» сделают первое официальное предложение. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала fussballdaten.

По информации источника, «шмели» начнут переговоры по 28-летнему футболисту с суммы в € 35-40 млн. Зарплата Рюэрсона в «Боруссии» составляет € 5 млн в год. Вероятно, в случае перехода в «Манчестер Юнайтед» она может вырасти в два-три раза. «Ньюкасл» способен составить конкуренцию манкунианцам в борьбе за норвежского защитника.

В нынешнем сезоне Рюэрсон принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: