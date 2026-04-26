«Милан» — «Ювентус»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Милан» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Милана» и «Ювентуса» друг с другом:

Серия А, 6-й тур, 5 октября 2025 года, «Ювентус» — «Милан» — 0:0;

Серия А, 21-й тур, 18 января 2025 года, «Ювентус» — «Милан» — 2:0;

Суперкубок Италии, полуфинал, 3 января 2025 года, «Ювентус» — «Милан» — 1:2;

Серия А, 13-й тур, 23 ноября 2024 года, «Милан» — «Ювентус» — 0:0;

Серия А, 34-й тур, 27 апреля 2024 года, «Ювентус» — «Милан» — 0:0.

