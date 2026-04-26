Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан — Ювентус: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Комментарии

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Милан» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Милана» и «Ювентуса» друг с другом:

Серия А, 6-й тур, 5 октября 2025 года, «Ювентус» — «Милан» — 0:0;
Серия А, 21-й тур, 18 января 2025 года, «Ювентус» — «Милан» — 2:0;
Суперкубок Италии, полуфинал, 3 января 2025 года, «Ювентус» — «Милан» — 1:2;
Серия А, 13-й тур, 23 ноября 2024 года, «Милан» — «Ювентус» — 0:0;
Серия А, 34-й тур, 27 апреля 2024 года, «Ювентус» — «Милан» — 0:0.

С историей личных встреч «Милана» и «Ювентуса» можно ознакомиться по ссылке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android