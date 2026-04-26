Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

TEAMtalk раскрыл позицию Тонали о своём будущем на фоне интереса «Сити» и «МЮ»

Комментарии

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассматривает возвращение в Италию в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры. Окружение 25-летнего футболиста оценивает возможность его ухода из английского клуба. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, желание Тонали вернуться на родину является препятствием к его потенциальному переходу в «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси», которые заинтересованы в его услугах. В Италии за игроком следят «Ювентус», «Интер», а также его бывший клуб «Милан». «Ньюкасл» может запросить более £ 75 млн (€ 86,2 млн) за трансфер.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android