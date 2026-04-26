AS: «Реал» сообщил «Комо» о возвращении Паса, последний срок выкупа — 30 мая

В мадридском «Реале» приняли решение вернуть выпускника академии Нико Паса из «Комо», куда он перешёл летом 2024 года. «Сливочные» предприняли шаги по уведомлению всех сторон о своём намерении. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский гранд вправе воспользоваться опцией обратного выкупа до 30 мая. Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа Паса для «Реала» в 2026 году составляет € 9 млн.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

