Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль обогнал Роналду по количеству наград лучшему игроку месяца в Ла Лиге

Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль опередил бывшего форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду по количеству наград лучшему игроку месяца в Ла Лиге. В апреле вингер сине-гранатовых был признан лучшим футболистом Примеры в четвёртый раз, Роналду получал эту награду трижды.

Ямаль становился лучшим игроком Ла Лиги в сентябре 2024 года, в ноябре и декабре 2025 года, а также в апреле 2026 года. Роналду получал указанную награду в ноябре 2013 года, в мае 2015 года и в мае 2017 года.

Отметим, что приз лучшему футболисту Ла Лиги вручается с 2013 года. Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android