Ямаль обогнал Роналду по количеству наград лучшему игроку месяца в Ла Лиге

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль опередил бывшего форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду по количеству наград лучшему игроку месяца в Ла Лиге. В апреле вингер сине-гранатовых был признан лучшим футболистом Примеры в четвёртый раз, Роналду получал эту награду трижды.

Ямаль становился лучшим игроком Ла Лиги в сентябре 2024 года, в ноябре и декабре 2025 года, а также в апреле 2026 года. Роналду получал указанную награду в ноябре 2013 года, в мае 2015 года и в мае 2017 года.

Отметим, что приз лучшему футболисту Ла Лиги вручается с 2013 года. Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Материалы по теме Официально Ламин Ямаль — лучший игрок Ла Лиги в апреле

Чем уникален Ламин Ямаль: