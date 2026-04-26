Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sky Sports назвал условие, при котором «Бавария» может продать Дэвиса, интересующего «МЮ»

Комментарии

«Бавария» не рассматривает вариант с продажей левого защитника Альфонсо Дэвиса и не выставляла его на трансфер, несмотря на сообщения СМИ об этом. Об этом информирует журналист Sky Sports Керри Хау.

По информации источника, немецкий гранд будет открыт для переговоров по трансферу канадского футболиста, только если получит «экстраординарное» предложение. Сам Дэвис не стремится покинуть «Баварию». Подчёркивается, 25-летний защитник является одним из самых высокооплачиваемых игроков с окладом около € 20 млн за сезон.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщал, что Дэвис интересен «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android