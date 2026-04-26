Sky Sports назвал условие, при котором «Бавария» может продать Дэвиса, интересующего «МЮ»

«Бавария» не рассматривает вариант с продажей левого защитника Альфонсо Дэвиса и не выставляла его на трансфер, несмотря на сообщения СМИ об этом. Об этом информирует журналист Sky Sports Керри Хау.

По информации источника, немецкий гранд будет открыт для переговоров по трансферу канадского футболиста, только если получит «экстраординарное» предложение. Сам Дэвис не стремится покинуть «Баварию». Подчёркивается, 25-летний защитник является одним из самых высокооплачиваемых игроков с окладом около € 20 млн за сезон.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщал, что Дэвис интересен «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

