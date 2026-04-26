Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
«РПЛ, тебя хрен поймёшь». Шнякин — о победе «Крыльев Советов» над «Локомотивом»

«РПЛ, тебя хрен поймёшь». Шнякин — о победе «Крыльев Советов» над «Локомотивом»
Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о победе «Крыльев Советов» над «Локомотивом» (2:0) в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Уже после рестарта сезона на посту главного тренера самарцев Сергей Булатов сменил Магомеда Адиева.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    

«Если не просекли, сейчас напомню. Самарская команда, которая второй сезон полощется в кризисах, рассталась с обожаемым городом тренером, перестала быть любимой командой губернатора (говорят), разорвала отношения с влиятельным агентом, стала делить стадион с конкурентом, летом тренировалась вдесятером, пересобрала состав, тонула в слухах о финансовых бедах, жутко «привозила», пропускала пачками, потеряла лучшего игрока старта сезона, толком не усилилась зимой, сгорела синим пламенем в стартовом матче весны (0:4), получила 0:3 от прямого конкурента из Нижнего, скандально сменила тренера в тяжелейший момент, получила тренера без РПЛ-опыта, добавила тренера из Медиалиги, на неделе проиграла последней команде чемпионата…

В общем, эта команда — «Крылья» — на прошлой неделе по делу переигрывала мощный по составу ЦСКА и должна была переиграть (1:1), а только что разобралась с «Локо», третьей командой лиги. В том числе силами резервистов недавних. РПЛ, тебя хрен поймёшь, но весело», — написал Шнякин в телеграм-канале.

