«Чикаго Файр» утратил интерес к 37-летнему Левандовскому — The Athletic

«Чикаго Файр» изменил приоритеты и больше не стремится подписать нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, чей контракт заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, американский клуб предпринимал активные усилия для подписания 37-летнего форварда в начале года, но на текущий момент переговоры затихли.

Левандовски играет за «Барселону» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

