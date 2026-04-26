В «Баварии» прокомментировали информацию об интересе к Гордону из «Ньюкасла»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на информацию об интересе клуба к крайнему нападающему «Ньюкасла» Энтони Гордону.

«Сделка насчёт Энтони Гордона? Было бы неуважительно говорить об игроках, у которых действующие контракты. Мы намерены спокойно подходить к трансферному рынку и действовать разумно этим летом», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ZDF на своей странице в социальной сети X.

Ранее портал Caught Offside сообщал, что «сороки» хотят выручить около € 90-100 млн с потенциальной продажи английского футболиста.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

