Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Енисей — Нефтехимик: результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:0, 31-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» победил «Нефтехимик» в Первой лиге, забив дважды за четыре минуты
Комментарии

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич из Москвы. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окладников – 43'     2:0 Иванов – 46'    

На 43-й минуте нападающий Андрей Окладников вывел «Енисей» вперёд. На 46-й минуте полузащитник Егор Иванов удвоил преимущество своей команды.

«Енисей» набрал 46 очков в 31 матче. Клуб из Красноярска располагается на шестой строчке в Первой лиге. «Нефтехимик» остался на восьмом месте в Первой лиге. У команды 42 набранных очка.

Трагедия экс-игрока «Шинника», будущий бюджет «Урала» и трансфер «Родины». Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android