Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Игрок «Краснодара» Черников высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 57 очками, опережая «Зенит» на одно очко.

«Мы концентрируемся на каждой игре. Понимаем ситуацию в таблице. В том сезоне была схожая ситуация — всё было плотно. Мы не делаем акцент на командах, которые борются за чемпионство, а делаем акцент на наших результатах. Стараемся отдавать все силы на поле. Двигаемся дальше», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В заключительных турах сезона «Краснодар» сыграет с махачкалинским «Динамо», «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом».

