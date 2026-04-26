Игрок «Крыльев Советов» Олейников прокомментировал победу в матче с «Локомотивом»
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался о победе команды в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» со счётом 2:0. Форвард самарского клуба открыл счёт на 31-й минуте. На 90+2-й минуте защитник хозяев Кирилл Печенин не забил с пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31' 2:0 Рахманович – 53'
— Тяжёлый матч с «Локомотивом». Важная победа. Хорошо, что сыграли организованно, реализовали свои моменты и не дали сопернику забить.
— Как решаете, кто бьёт пенальти?
— Тренерский штаб назначает пенальтиста. Если этот игрок на поле, значит, он бьёт. Печенин был назначен в матче с «Локомотивом», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
