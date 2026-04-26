Игрок «Крыльев Советов» Олейников прокомментировал победу в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался о победе команды в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» со счётом 2:0. Форвард самарского клуба открыл счёт на 31-й минуте. На 90+2-й минуте защитник хозяев Кирилл Печенин не забил с пенальти.

— Тяжёлый матч с «Локомотивом». Важная победа. Хорошо, что сыграли организованно, реализовали свои моменты и не дали сопернику забить.

— Как решаете, кто бьёт пенальти?

— Тренерский штаб назначает пенальтиста. Если этот игрок на поле, значит, он бьёт. Печенин был назначен в матче с «Локомотивом», — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самые титулованные футбольные клубы России: