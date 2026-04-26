Олич: победа в Кубке России спасёт сезон ЦСКА и изменит его восприятие

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич высказал мнение, что возможная победа красно-синих в Фонбет Кубке России сделает их сезон успешным.

«ЦСКА ещё может изменить оценку сезона. Команда борется за Кубок России. Победа в Кубке сделает сезон для армейцев успешным. Он спасёт сезон и изменит его восприятие», — приводит слова Олича Metaratings.

На стадии второго этапа полуфинала Пути регионов ЦСКА встретится со «Спартаком». Игра состоится 6 мая. Армейцы являются действующими победителями Кубка России.

После 27 матчей Мир РПЛ команда Фабио Челестини набрала 45 очков и на текущий момент занимает пятое место.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: