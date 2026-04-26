«Посмотрел момент 10 раз — чистая красная карточка». Артета — о фоле вратаря «Ньюкасла»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о фоле голкипера «Ньюкасла» Ника Поупа на форварде «канониров» Викторе Дьёкереше. За своё нарушение правил на 74-й минуте вратарь получил жёлтую карточку. Встреча завершилась победой лондонцев (1:0).

«Это чистая красная карточка, я пересмотрел момент 10 раз. Если вы хоть раз играли в футбол, вы понимаете, что это красная. Это происходит уже во второй раз за две игры, потому что в матче с «Манчестер Сити», когда Хусанов сфолил на Хаверце при счёте 1:1, тоже должны были показать красную.

Это детали, имеющие значение. Надеюсь, ситуация изменится. Я уже много лет в футболе. Нам бы в такой же ситуации показали красную. Я не ищу оправданий, я первый, кто всё понимает. Я не говорил об этом после поражения, я говорю после победы», – сказал Артета в эфире ESPN.