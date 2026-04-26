Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Посмотрел момент 10 раз — чистая красная карточка». Артета — о фоле вратаря «Ньюкасла»

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о фоле голкипера «Ньюкасла» Ника Поупа на форварде «канониров» Викторе Дьёкереше. За своё нарушение правил на 74-й минуте вратарь получил жёлтую карточку. Встреча завершилась победой лондонцев (1:0).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Эзе – 9'    

«Это чистая красная карточка, я пересмотрел момент 10 раз. Если вы хоть раз играли в футбол, вы понимаете, что это красная. Это происходит уже во второй раз за две игры, потому что в матче с «Манчестер Сити», когда Хусанов сфолил на Хаверце при счёте 1:1, тоже должны были показать красную.

Фото: кадр из трансляции

Это детали, имеющие значение. Надеюсь, ситуация изменится. Я уже много лет в футболе. Нам бы в такой же ситуации показали красную. Я не ищу оправданий, я первый, кто всё понимает. Я не говорил об этом после поражения, я говорю после победы», – сказал Артета в эфире ESPN.

«Арсенал» снова впереди «Сити»! И обновил рекорд АПЛ, о котором вы наверняка догадываетесь
