Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Египетской футбольной ассоциации сообщили, что матч с Россией состоится 29 мая в Каире

Комментарии

Член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра рассказал, когда состоится товарищеский матч со сборной России. Также Захра высказался о потенциальном участии в игре лучшего бомбардира египетской национальной команды Мохамеда Салаха.

«Матч с Россией согласован с ФИФА и пройдёт на Каирском международном стадионе 29 мая. Салах, думаем, не будет полностью готов к этому матчу, но мы надеемся, что он сыграет», — сказал Захра Sport24.

Крайний нападающий «Ливерпуля» Салах отметился 65 голами в 113 матчах в составе сборной Египта.

31 марта Россия провела товарищеский матч с Мали, который завершился со счётом 0:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android