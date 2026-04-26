В Египетской футбольной ассоциации сообщили, что матч с Россией состоится 29 мая в Каире

Член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра рассказал, когда состоится товарищеский матч со сборной России. Также Захра высказался о потенциальном участии в игре лучшего бомбардира египетской национальной команды Мохамеда Салаха.

«Матч с Россией согласован с ФИФА и пройдёт на Каирском международном стадионе 29 мая. Салах, думаем, не будет полностью готов к этому матчу, но мы надеемся, что он сыграет», — сказал Захра Sport24.

Крайний нападающий «Ливерпуля» Салах отметился 65 голами в 113 матчах в составе сборной Египта.

31 марта Россия провела товарищеский матч с Мали, который завершился со счётом 0:0.

