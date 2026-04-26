Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Капитан «Локо» Митрюшкин: три игры за неделю — не оправдание, нужно забирать свои очки

Голкипер и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о поражении железнодорожников от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    

«Не сказать, что счёт по игре. Понятно, что обидно проигрывать. Свои очки обязаны брать. Моменты были. К сожалению, минут 5-10 второго тайма, когда не забили, думаю, они и стали определяющими. Считаю, что три игры за неделю — не оправдание. Нужно выжимать и забирать свои очки. Тут все в равных условиях. Оправдания не буду искать», — сказал Митрюшкин с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 26-м туре РПЛ, матчи которого прошли посреди недели, «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Красно-зелёные занимают третье место в чемпионате с 49 очками в 27 встречах.

Материалы по теме
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
