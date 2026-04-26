Николай Наумов: поражение «Локомотива» от «Крыльев» не было неожиданностью, я этого боялся

Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о поражении команды в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    

«Вообще неудивительное поражение «Локомотива». После матча с «Зенитом» я говорил, что в Самаре будет очень тяжёлый матч. Во-первых, после игры с «Зенитом» наступило опустошение. Главная причина в том, что тренерский штаб пока не может делать выводов из прежних поражений, ведь мы в Самаре всё время проигрываем. Отсюда нужно было сделать правильные выводы и тактику: не надо было играть во встречный футбол. В «Крыльях» быстрые и креативные игроки. «Локомотив» избрал неправильную тактику. Сыграли так же, как всегда. Для меня это поражение не было неожиданностью, я этого боялся. Самара всегда очень хорошо играет с «Локомотивом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Игрок «Крыльев Советов» Олейников прокомментировал победу в матче с «Локомотивом»

«Золотая» эра «Локомотива»:

